Distriktsskoleleder til Smørum fra Odsherred

- Lige nu er hun distriktsskoleleder i Odsherred Kommune. Hun har stor erfaring med dels at være distriktsskoleleder dels erfaring med at lægge skoler sammen i Odsherred. Jeg har stor tiltro til, at et enigt ansættelsesudvalg har valgt den rigtige, og er helt sikker på, at det nok skal blive godt med de kvalifikationer, Dorthe har, siger Egon Agerlin om den nye distriktsskoleleder, der tiltræder 1. april og møder på skolen første gang mandag den 3. april.