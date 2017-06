Knap fire-årige Anna var også med til mor, Stine-Helenes Riedels indsættelse som præst i kirkerne i Stenløse og Veksø. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Den nye præst samlede fuldt hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den nye præst samlede fuldt hus

Egedal - 26. juni 2017 kl. 06:03 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fuldt hus til bruch i sognegården i Veksø efter de to gudstjenester, men det var ikke det allervigtigste for Stine-Helene Riedel denne søndag. Det var i stedet helheden omkring det at blive indsat som præst i kirkerne i Stenløse og Veksø - men selvfølgelig også at så mange gamle venner og bekendte samt familie var mødt op for at dele den store dag sammen med hende. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

43-årige Stine-Helene Riedel har siden hun blev præsteordineret i Helsingør Domkirke i 2010 været vikar i 14 forskellige kirker i København og Helsingør Stift, indtil hun nu er blevet indsat af provst Eskil S. Dickmeiss i de to lokale kirker.

Der var i den grad fuldt hus begge steder til dagens gudstjenester, men også barnedåb på programmet i Stenløse Kirke. Efter provstens indledende ord - det vil sige hans oplæsning af biskoppens forsejlede brev, også kaldet kollats - overtog den nye præst gudstjenesten og gennemførte såvel prædiken som altergang.

- Jeg talte over et tema fra Den Lille Prins, nemlig at »det væsentlige kan vi kun se med hjertet,« som det hedder, siger Stine-Helene Riedel, der nu kan kalde sig præst med domicil i Veksø.

- Kirken har faktisk noget på hjerte, der taler ind i de fleste mennesker, hvis de ikke er helt afvisende, og det med Gud handler om andet end stress og jeg og om at få livet til at give mening, sagde den nye præst for få uger siden i et interview med denne avis.

- Det var en stor dag for mig, og jeg var rigtig glad, ja glædeligt overrasket over et gensyn med mine gamle onkler, som normalt ikke går i kirke, men også for at se bekendte helt tilbage fra min tid som studenterpræst samt fra min tid i Hvidovre Kirke og Brøndby Strand, siger den nye præst for kirkerne i Stenløse og Veksø.