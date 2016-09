Danskerne ved for lidt om demens

For eksempel Ann, der blev ramt af demens som 52-årig og begyndte at male glade, farvestrålende billeder, og hendes mand Jørgen, der købte farver, lærreder og pensler til hende, fordi han kunne se, at det gjorde noget godt for hende. Det så Nis Peter Nissen som et symbol på det, livet for og med demente handler om.

- Os, der arbejder professionelt med det og er pårørende, vores opgave er at købe lærreder, farver og pensler, så de demente kan se livsglæde og se lys i mørket. Jeg bliver glad af at se, de billeder, for jeg er glad for at blive mindet om, at mennesker med demens også kan tilbyde os noget. At livet med demens er lige så meget værd, sagde han.