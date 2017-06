Se billedserie Hele byrådet er med på at gøre krydset ved Kalkværksvej/Farumvej mere sikkert. Foto: Annemette Jensen

Cykelstien til Farum bliver 2 minus 1 vej

Egedal - 03. juni 2017 Af Annemette Ross Jensen

Et flertal i Egedal Byråd har nu opgivet at videreføre cykelstien fra Ganløse til Farum som en rigtig cykelsti det sidste stykke fra Skovvangs Allé til Kalkværksvej. Det blev konsekvensen, selv om Peter Hemmingsen (DF) havde begæret sagen i byrådet for at få flertalsbeslutningen fra Teknik- og Miljøudvalget omstødt.

I stedet vil flertallet lave en såkaldt 2 minus 1 vej med cykelbaner i hver side og ét spor i midten til bilisterne at deles om således, at de trækker ud på cykelstien, når de skal passere hinanden.

- Jeg mener ikke, at det er den rigtige løsning at lave en 2 minus 1 vej på den pågældende strækning. Ikke fordi jeg ikke vil have sikkerhed for cyklister og bilister, men jeg mener, at der er andre løsninger. Det skal undersøges før, vi laver en beslutning, for hvis der først er en 2 minus 1 vej, så bliver det aldrig til noget med en bedre løsning, begrundede Peter Hemmingsen.

Han opfordrede byrådet til at stoppe op og undersøge alternative løsninger og kontakte andre rådgivere end den nuværende, som efter hans mening er kommet med et urealistisk overslag på 9000 kroner pr. løbende meter.

- Normalt regner man med 2500 kroner pr. meter, så det er mere end det dobbelte, konstaterede han.

Netop prisen var et af flertallets argumenter for at vælge 2 minus 1 løsningen.

- Vi har i sin tid besluttet en dobbeltrettet cykelsti, men det er blevet dyrere, end vi havde regnet med, sagde formanden for Teknik- og Miljøudvalget Peter Hansen (SF).

Ifølge et overslag ville en videreførelse af cykelstien i den modsatte side af vejen løbe op i ni millioner kroner.

- Det er rigtigt, at det mest ønskværdige ville være at fortsætte cykelstien, men det ville være uforsvarligt, når man ser på kommunens samlede økonomi, sagde Peter Hansen.