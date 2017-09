Løbets mest populære rute var på 90 km, hvor over 200 mennesker stod klar til at køre af sted klokken 8.30 søndag morgen. Foto: Tanja Straagaard Jensen

Cykelløb fejrede 25 år med sol og succes

- Det er dejligt, at så mange vil være med. I går havde vi kun 220 tilmeldte, men de fleste har først tilmeldt sig her til morgen, så vi er oppe på cirka 500 deltagere, sagde Gunnar Brüsch, medarrangør af Bastrup Sø Rundt.

64-årige Henning Bickman fra Husum skulle igen i år køre ruten på 90 kilometer, og han var glad for at kunne deltage i løbet igen.

- Det er et velorganiseret cykelløb med dejlige områder og en masse mennesker. Jeg gør det for oplevelsens skyld og for at komme ud og få blæst hele systemet igennem, så det handler ikke så meget om at lave en god tid, sagde han.