En 70-årig mand fra Slagslunde var mandag formentlig udsat for cyberkriminalitet. Foto: Casper Suk Thorlacius

Cybertyve fik lang næse af stædigt offer

Egedal - 15. august 2017 kl. 11:22 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 70-årig mand fra Slagslunde ringede mandag til Nordsjællands Politi, fordi han havde været udsat for forsøg på cyberkriminalitet, oplyser politikommissær Erik Pontoppidan til Frederiksborg Amts Avis.

- Manden forklarer, at han er blevet forsøgt bedraget via internettet. Han sidder ved sin computer, da et pop-up vindue pludselig låser computeren, siger politikommissæren og uddyber:

- Der er tale om såkaldt ransomware, og manden får et telefonnummer, han skal ringe til. Det gør han, og opkaldet bliver besvaret af en mand, der taler med indisk accent. Han siger, at han arbejder for Microsoft, og at manden skal købe en sikkerhedspakke til sin computer, siger Erik Pontoppidan.

Det nægtede den 70-årige dog. - Han nægter at betale, og i stedet slukker han sin computer og spærrer sit kreditkort og netbank, siger Erik Pontoppidans, der oplyser, at hvis man er ude for lignende, skal man i lighed med den 70-årige nægte at betale.

- Dernæst skal man opsøge en professionel inden for it-branchen. De kan låse computeren op igen. Det er altså ikke politiet, der hjælper med det, siger politikommissæren.