1. november bliver Christian Friis Bach ny generalsekretær for Dansk Flygningehjælp. Foto: Agnete Schlichtkrull/Dansk Flygtningehjælp

Christian Friis Bach - ny generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

Egedal - 04. juli 2017 kl. 07:55 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks tidligere radikale udviklingsminister Christian Friis Bach fra Ganløse bliver ny generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Den 1. november i år efterfølger han Andreas Kamm, der ved udgangen af oktober stopper efter næsten 20 år på posten.

Dansk Flygtningehjælps formand Stig Glent-Madsen fortæller i en pressemeddelelse, at det var helt enigt forretningsudvalg, som valgte Christian Friis Bach i et stærkt kandidatfelt:

- Det har været helt afgørende for os, at den nye generalsekretær både er en leder med en solid international erfaring, stor anseelse og stærke personlige værdier. Det er vigtige forudsætninger, for at Dansk Flygtningehjælp fortsat kan løfte de meget komplekse opgaver, som vi står overfor, både globalt og i Danmark. Jeg er derfor utrolig glad for, at det bliver Christian Friis Bach, der skal overtage posten til efteråret, og jeg kan ganske enkelt ikke forestille mig en bedre og mere oplagt kandidat til jobbet, udtaler han.

Christian Friis Bach glæder sig meget til udfordringen.

- Dansk Flygtningehjælp er en unik organisation med stor international anerkendelse, som hver eneste dag gør en positiv forskel for millioner af mennesker på flugt og i nød. Det er et ønskejob, der forener alt det, jeg finder vigtigt og rigtigt, siger han i pressemeddelelsen.

Christian Friis Bach kommer fra et job som undergeneralsekretær i FN og leder af UNECE, FN's Økonomiske Kommission for Europa. Fra 2011-2013 var han Danmarks udviklingsminister og fra 2011-2014 medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre. Derudover har han været formand for Mellemfolkeligt Samvirke, international chef i Folkekirkens Nødhjælp, lektor i international økonomi på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (Københavns Universitet. Han har også været både iværksætter, journalist og medlem af Egedal Byråd.

Med stillingen som generalsekretær kommer Christian Friis Bach til at stå i spidsen for Danmarks største humanitære organisation med aktiviteter i over 35 lande, flere end 7.000 ansatte, 8.000 frivillige og en omsætning på næsten tre milliarder kroner.