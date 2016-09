Byråd vil ikke have grusgrave

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Peter Hansen (SF) glædede sig over et godt samarbejde mellem byområderne og byrådet om at stå sammen i modstanden mod grusgravene, og kunne godt have ønsket sig, at administrationen var gået lidt længere i kommunens første høringssvar, der åbner mulighed for alternative og væsentligt mindre udgravninger ved Ledøje nord for motorvejen. Derfor vil byrådet sende et stærkere politisk signal.