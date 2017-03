Egedal Byråd vil sende et brev til Region Hovedstaden for at beholde jordemoderklinikken i Egedal Sundhedscenter. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Byråd vil beholde jordemødre lokalt

Egedal - 04. marts 2017 kl. 11:15 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Byråd vil ikke stiltiende se på, at Region Hovedstaden nedlægger jordemoderklinikken i Egedal Sundhedscenter med virkning fra 2018. På byrådsmødet besluttede et enigt byråd at rejse sagen overfor regionen, og fra flere sider blev der opfordret til at skrive et brev »med kant«.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen lagde heller ikke skjul på, at udvalget både blev en smule forundrede og måske en smule irriterede, over hverken at blive taget med på råd eller informeret om, at regionen påtænkte besparelsen, som indebærer, at Egedal Kommune mister en huslejeindtægt på knap 82.000 kroner i 2018.

Det var dog først og fremmest de vordende mødre, der bekymrede udvalgsformanden. Hun påpegede, at sundhedscenteret netop skulle gøre det nemt for borgerne at vælge det rigtige og gøre brug af ydelserne, men hvis jordemoderklinikken i Egedal lukker, så bliver der meget langt for nogen af kommunens borgere.

- Det er langt for en højgravid i Ledøje at skulle til Frederikssund Sygehus, fastslog hun.