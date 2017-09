Se billedserie Bestyrelsesformand Jens Peter Nielsen bød velkommen. Foto. Allan Nørregaard

Byggestart på nyt varmeværk

Egedal - 13. september 2017

Tirsdag startede Egedal Fjernvarme betonarbejdet til det nye flisbaserede varmeværk Maglevad 3 bag Spejdergården Maglevad på Dam Holme i Stenløse

- I dag starter betonarbejdet til en ny flisgrav, betondækket til flislager, betondækket til en 14 meter høj maskinhal og kontorbygning, fortalte Jens Peter Nielsen, der er bestyrelsesformand i Egedal Fjernvarme.

Han oplyste, at Maglevad 3 er en del af Egedal Kommunens ambitiøse plan for at reducere CO2-udledningen, og byggeriet er opdelt i to faser.

Første fase er udgravning og betonstøbning, der forventes færdig til december. Derefter holdes en pause i vintermånederne, og til marts næste år genoptages byggeriet af maskinhal, kontorbygning, kedel, skorsten, akkumuleringstank og tekniske installationer til drift og vedligeholdelse.

- Det skal stå klar til drift i oktober 2018, når den nye Egedal By også begynder at efterspørge varme, sagde Jens Peter Nielsen, inden han gav ordet til Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V).

Han syntes, det var fantastisk at stå og kigge ud over byggepladsen, som er endnu et bevis på, hvad Egedal Kommune har gang i.

- Lige herovre skal Egedal By til at skyde op, og uden varme er det svært at bygge en ny by, og det er spændende med en flisgrav, sagde borgmesteren.