Se billedserie Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V), Egedals borgmester Karsten Søndergaard og Ballerups borgmester Jesper Würtzen står sammen om Bycirklen. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Bycirklen har stadig noget at kæmpe for Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bycirklen har stadig noget at kæmpe for

Egedal - 08. september 2017 kl. 05:24 Af Annemett Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et samarbejde hvor 1+1+1 giver mere end tre. Sådan betegnede Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) det samarbejde, de tre kommuner Ballerup, Egedal og Frederikssund har i Bycirklen, som han er formand for i 2017.

I år er det 25 år siden, at dengang ni kommuner og tre amter indledte samarbejdet, og det blev torsdag fejret på Egedal Rådhus med de nuværende byråd, tidligere borgmestre, ansatte og samarbejdspartnere. Her kunne de tre nuværende borgmestre konstatere, at mange af målene fra 1992 er nået, men der er stadig grund til at stå sammen.

- Vi har mere at kæmpe for. Sammen har vi flere muskler at kæmpe med, og vi bliver hørt, når vi taler med én stemme, sagde Karsten Søndergaard.

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) glædede sig over, at det er lykkedes at udvikle infrastrukturen, men lagde ikke skjul på sin »ringe tålmodighed« med at få motorvejen ført videre helt til Frederikssund, hvor Kronprinsesse Marys bro står klar i 2019.

- De gode argumenter står i kø lige som bilerne, og vi står sammen om at få det til at ske, fastslog han.