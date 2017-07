Se billedserie Kristine Nymand Poulsen og Lasse Winther Jakobsen blev viet af sognepræst Bo Heikendorf Petersen påSpejdernes Lejr 2017. Foto: Ulf Molich

Send til din ven. X Artiklen: Bryllup på Spejdernes Lejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bryllup på Spejdernes Lejr

Egedal - 25. juli 2017 kl. 15:55 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag blev Kristine Nymand Poulsen og Lasse Winther Jacobsen, der begge er spejderledere i Stenløse, viet på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg.

Her er de to på lejr sammen med 40.000 andre, og lejren fungerer som et lille lokalsamfund med blandt andet eget postnummer og posthus, hospital, børnehave, restaurant, kantiner til de frivillige, en moské og en kirke.

»Det var i denne kirke, at præsten fra Amager var inviteret til at vie de to spejdere, og brylluppets tilbliven var lidt af en tilfældighed.«, oplyser en pressemeddelelse fra Spejdernes Lejr 2017.

- Kristine ville gerne have et simpelt bryllup, og jeg ville gerne vies i kirken, så vi mødtes på halvvejen og besluttede os for at blive gift på lejren« fortæller Lasse ifølge pressemeddelelsen inden ceremonien.

Efter vielsen blev der holdt reception hvor Stenlændernes Tambourkorps kom forbi og spillede brudevalsen.