Borgmester kåret som Venstres spidskandidat

- Mange, mange tak og tak for klapsalven. Jeg har selvfølgelig håbet det ville ske, men haft en helt naturlig respekt for den her dag, sagde den nykårede spidskandidat. Han lovede at gøre alt, hvad der står i hans magt for, at Venstre kan generobre borgmesterposten, som han har overtaget efter Willy Eliasen den 1. februar i år.