Borgmester dybt berørt over dødsfald

- Jeg har altid respekteret ham for den person og politiker han var, og den her nyhed skal vi lige sunde os over, siger borgmesteren, som oplyser, at der ved onsdagens byrådsmøde på Egedal Rådhus vil blive holdt et minuts stilhed for at minde Jens Jørgen Nygaard.