Borgmester Willy Eliasen (V) var selv ude at kigge på indsatsen i Tangbjerg, og han deler borgernes bekymring.

Borgmester deler borgeres bekymring for oversvømmelse

Egedal - 26. december 2016

Materielgården i Egedal Kommune havde mandag 10 mand og en lastvogn med sand ude i Tangbjerg for at hjælpe beboerne med at sikre landsbyen mod truende oversvømmelse fra forhøjet vandstand i Roskilde Fjord, og beboerne har i stort tal bakket op om det, fortæller borgmester Willy Eliasen (V) efter at have været ude og se på indsatsen.

- Beboerne er bekymrede, og jeg forstår dem godt og deler deres bekymring. Det er forfærdelig ærgerligt i, at de igen skal leve med den usikkerhed, siger Willy Eliasen, der også ærgrer sig over, at kommunerne langs fjorden endnu ikke har kunne komme i gang med den kystsikring, de gerne vil.

- Det ærgrer mig, at vi ikke har kunne gå i gang med kystsikringsprojektet, som vi har søgt om for et år siden, siger han.