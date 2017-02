Se billedserie Bodil Kornbek (S), Erik Lund (K) og Henrik Thorup (DF) lyttede opmærksomt til borgernes argumenter. Foto: Allan Nørregaard

Borgere kæmper stadig mod grusgrav

Egedal - 10. februar 2017 kl. 11:46 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regionsrådsmedlemmerne Bodil Kornbek (S), Erik Lund (K) og Henrik Thorup (DF) mødte torsdag op hos Ole Dalskov på Sigersdalvej 6 ved Søsum for at høre flere borgere argumentere imod at lægge et nyt grusgravområde på Vindekilde ind i Region Hovedstadens kommende råstofplan. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På mødet fortalte Jørgen Bengtsson fra Danmarks Naturfredningsforening Egedal om de enestående tunneldale og risikoen for at skade den rige natur med flyvesand. Frank Rasmussen fremlagde, at Kroppedal Museum fraråder indvinding af sand og grus i området, hvor der forventes væsentlige jordfaste fortidsminder, som vil være bekostelige for bygherre at få udgravet.

Ole Dalskov fremlagde geologisk undersøgelser af det mikroskopiske flyvesand, og endelig gav både han og formanden for Søsum Borger- og Grundejerforening Jacob Precht udtryk for frygt for, at grusgravningen kan blive en forløber for det store gødningsanlæg, som HCS og Vindekilde tidligere har fået nej til fra Egedal Kommune.

Bodil Kornbek, der sidder i Miljø- og Trafikudvalget roste borgerne for deres ordentlighed og gode arbejde.

- Det er utroligt dejligt med argumenter og engagement, sagde hun, men hverken hun eller Henrik Thorup tilkendegav deres partis stillingtagen. Det gjorde Erik Lund (K).

- Vi vil have pillet Vindekilde ud, sagde han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 10. februar.