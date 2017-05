Se billedserie I det centrale strøg, der forbinder boligerne og fælleshuset, er der udlagt en række forskellige fællesskabende aktiviteter. llustration: Tegnestuen Vandkunsten

Boliger med plads til fællesskab

Egedal - 11. maj 2017 kl. 05:44 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i en ny bebyggelse på Lindendalen i Stenløse Syd får gode muligheder for at dyrke fællesskabet. Det fremgår af forslaget til Lokalplan 45 for Boliger ved Lindendalen, der er sendt i høring til og med den 29. juni.

Planen baner vej for at bygge en blanding af parcel- og rækkehuse i op til to etager med en max. højde på 8,5 meter syd for Agertoftegårdsvej.

Imellem boligerne skal der være fælles friarealer, så bebyggelsen får en åben karakter med fælles rekreative områder og gode stiforbindelser til de omkringliggende områder.

Boligerne skal variere i størrelse, så både seniorer, børnefamilier og studerende kan bosætte sig i området. I umiddelbar forbindelse med boligerne bliver der en semiprivat zone på fem til-syv meter lige udenfor boligerne, hvor det er muligt for beboerne i stueetagen at rykke udenfor, men for at bevare den åbne karakter i området, er der krav om, at der ikke må hegnes ud mod de fælles friarealer.

Kommunen holder borgermøde om lokalplanforslaget på Egedal Rådhus den 18. maj klokken 19.30, og synspunkter, ændringsforslag og indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommunen senest den 29. juni.