En hvid buket blomster lå på bordet ved Jens Jørgen Nygaards tomme plads. Foto: Annemette Jensen

Blomsterbuket på Jens Jørgen Nygaards tomme plads

Egedal - 01. september 2017 kl. 05:12 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En buket hvide blomster lå onsdag aften på bordet ved den plads i byrådssalen, hvor det konservative byrådsmedlem Jens Jørgen Nygaard skulle have siddet, hvis han ikke var død af sygdom i søndags.

- Vi har valgt at holde Jens Jørgens plads tom, og der ligger en hvid buket til minde om ham, sagde borgmester Karsten Søndergaard (V), der indledte byrådsmødet med at mindes den nu afdøde viceborgmester og formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, som han selv har kendt og siddet i byrådet med helt tilbage i Ledøje-Smørum Kommunes tid, hvor Jens Jørgen Nygaard var borgmester der.

Han kaldte Jens Jørgen Nygaard en fantastisk personlighed med et smittende humør og en dygtig politiker, og selv om de ikke altid var enige politisk, så kunne de altid mødes over en koppe kaffe eller en øl bagefter.

- Der bliver et meget stort tomrum efter ham, fastslog han.

Efter et minuts stilhed fik konservative Erhard Filtenborg ordet for at oplæse mindeord fra den konservative byrådsgruppe.

- For den konservative gruppe og partiet er Jens Jørgens bortgang selvsagt et smerteligt tab. Vi har mistet en enestående ven, kollega og inspirator, vi aldrig vil glemme. I samværet med Jens Jørgen var det imidlertid også tydeligt, hvor meget familien betød for ham, og hvor glad han var for sine allernærmeste til hvem, vore tanker går, sagde han blandt andet.

Da selve byrådsmødet gik i gang, havde de konservative indkaldt suppleanten Lars Jacobsen, der også var stedfortræder for Jens Jørgen Nygaard under hans sygemelding i foråret, og som et tillægspunkt på byrådsdagsordenen indtrådte han som nyt medlem af den konservative gruppe.

Under samme punkt tog byrådet den konservative gruppes valg af Erhard Filtenborg som ny 1. viceborgmester og gruppens valg af medlemmer og stedfortrædere til udvalgsposter og bestyrelser til efterretning.

Det indebærer blandt andet, at Niels Lindhardt Johansen bliver partiets medlem af Økonomiudvalget, mens Charlotte Haagendrup bliver formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, hvor Lars Jacobsen bliver næstformand.