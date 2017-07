Se billedserie Birgit Løkke har et legehus med masser af instrumenter. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Birgit hører toner i hver celle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birgit hører toner i hver celle

Egedal - 29. juli 2017 kl. 08:39 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naturen er den store inspirationskilde, når komponist, musiker og iværksætter Birgit Løkke fra Ganløse komponerer sine værker. Fra de bittesmå celler i menneskekroppen til et tyndt lag af fiskeler i Stevns Klint, der fortæller historien om, hvordan dinosaurerne og halvdelen af alle dyrearter blev udslettet, da en asteroide ramte jorden og lagde grunden til, at klinten i dag er udråbt til verdensarv af UNESCO.

Begge dele har inspireret Birgit Løkke til usædvanlige og anmelderroste kompositioner og forestillinger.

- Jeg er meget nysgerrig på skjulte lyduniverser, siger Birgit til Frederiksborg Amts Avis.

Hendes seneste storværk »Cell« bygger således på et samarbejde med Pasteur Instituttet i Paris, hvor hun undersøgte lyden fra kroppens celler og satte dem i musik.

- Pasteur Instituttet stillede nyrekræftceller til rådighed. De er meget aggressive, fortæller hun.

Til at optage lyden havde hun lånt meget fintfølende mikrofoner fra G.R.A.S. Sound & Vibration, og da de er så sensitive, at de registrererede lyden fra metroen under jorden, så kørte de også om natten for at sikre den rene lyd, når cellerne delte sig med små klik.

Hvordan det nøjagtigt lyder, er svært for Birgit at beskrive i ord, men hun har gjort det i toner i det musikdramatiske værk»Cell«, der blev vist på Teater Republique i foråret. Inde i en teltcelle kunne 80 mennesker opleve musikken på et specialbygget instrument med lange rør som celletråde ud mod omverdenen.

- Det virkede bare supergodt, konstaterer Birgit, der har det godt med at forene kunst og videnskab på den måde.

- Det var dejligt, da jeg fandt ud af at koble de to verdener, og jeg mener, det er væsentligt, at de videnskabelige betragtninger bliver sanseliggjort i et kunstnerisk udtryk, siger hun.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 29. juli.