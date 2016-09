Se billedserie Integrationsminister Inger Støjberg (V) var fredag på besøg i Egedal Kommune, hvor hun hørte om kommunens integrationsindsatser. Hun var også på rundvisning i Kvickly, der har stor succes med deres »buddy«-projekt. Her snakker hun med 19-årige Muhammed fra Syrien, der har været i Danmark i 10 måneder og er i virksomhedspraktik som slagter i Kvickly. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Minister roser integrationsprojekt

Egedal - 16. september 2016 kl. 17:42 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag lagde integrationsminister Inger Støjberg (V) vejen forbi Egedal Kommune for at høre om kommunens flygtningeindsats, hvor det er lykkedes jobcenteret at få knap hver anden flygtning i løntilskud eller virksomhedspraktik, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter besøget på jobcenteret var ministeren sammen med borgmester og partifælle Willy Eliasen på besøg i Kvickly i Egedal Centeret for at høre om varehuschef Niels Hjerminds erfaringer med samarbejdet i forhold til at ansætte flygtninge. Her mødte ministeren også de to syriske flygtninge Mohannad på 21 og Muhammed på 19, der er tilknyttet projektet. Mohannad i frugt- og grøntafdelingen og Muhammed som slagter.

Og ministeren var imponeret over integrationsprojektet.

- Når man bor i Danmark, skal man være en del af Danmark. For at det skal lykkes, skal vi have flygtninge, der tager handsken op i samspil med kommunen og virksomhederne. Det er det her et godt eksempel på, og jeg har fået et rigtig godt indtryk, lød det fra ministeren, der fik inspiration til det daglige arbejde med integrationen under besøget.

- Egedal Kommune er en foregangskommune. Det er meget flot, at næsten hver anden er i virksomhedspraktik eller løntilskud. Det er i den højere ende af landet, sagde Inger Støjberg.

Læs om hele ministerens besøg i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 17. september.