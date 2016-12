Ægteparret Anette og Ole Juul Munch fik deres have oversvømmet under stormen Urd. De er dog glade for, at de ikke fik vand ind i huset, som det var tilfældet med Bodil i 2013. Foto: Elias von Staffeldt

Billeder: Haver blev oversvømmet af stormen Urd

Selvom der ikke er huse, der fik vand ind denne gang, er der stadig flere haver samt et fællesareal i Tangbjerg ved Ølstykke, der stod under vand efter stormen Urds hærgen sent mandag aften og natten til tirsdag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ingen huse står under vand, men til gengæld er størstedelen af fællesarealet gemt væk under et tykt lag vand fra stormens raseren.

Derudover er der også fem haver, der er nærmest druknet i vand. Det er de haver, hvor der under stormfloden Bodil i december 2013 også trængte vand ind i husene. Så slemt er det dog ikke gået denne gang. Dels var stormen mildere, og vandet steg cirka 160 centimeter over normalen i modsætning til over to meter under Bodil, og dels så har man været bedre forberedt og mere erfaring i at håndtere situationen denne gang, lyder det fra Tine Thomsen, der er formand for grundejerforeningen.