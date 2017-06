Se billedserie Ganløse Bibliotek er igen på dagsordenen, når det gælder besparelser på kulturområdet, men Jens Jørgen Nygaard (K), formand for Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg er klar modstander og tror ikke, at det kommer så vidt. Foto: Allan Nørregaard

Bibliotek igen-igen i farezonen

Egedal - 22. juni 2017 kl. 06:17 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er tale om flot og bevaringsværdig bygning, og det kan heller ikke være meningen, at folk i Ganløse skal tage til Smørum, Stenløse eller Ølstykke for at få opfyldt deres kulturelle behov. Landsbyerne skal have deres eget liv, og jeg kan ikke forestille mig, at vi igen-igen for alvor overvejer at fjerne det vigtige kulturhus i Ganløse.

Med disse ord lægger Jens Jørgen Nygaard (K), formand for Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg, en dæmper på den frygt, som lokale Ganløse-borgere med Anne Hjælmsø i spidsen giver udtryk for omkring fremtidsperspektivet for det lille Ganløse Bibliotek. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ganløse-borgerne henviser til de anbefalinger om nedskæringer på kulturområdet, som kommunens administration har sendt til tre udvalg. Udover Kultur- og Erhvervsudvalget er det Planudvalget samt Børn- og Skoleudvalget, der skal se på hele »pakken«. Den handler bl.a. om salg af Græstedgård og altså om at flytte Ganløse Bibliotek til Ganløse Skole samt flytte det lokalhistoriske arkiv i samme bygning til Historiens Hus i Stenløse Kulturhus.

Biblioteket i Ganløse ligger i den stråtækte bygning Toftegården, der indgår i den centrale del af landsbyidyllen sammen med rytterskolen, kirken, møllen osv.

- Man kunne frygte, at kommunen ville sælge Toftegården og dermed ødelægge landsby-atmosfæren og vores tilgang til det lille hyggelige bibliotek, siger Anne Hjælmsø, der som forfatter er en af biblitekets flittige brugere - og også fortaler for. Hun er allerede i gang med at få folk i sit lokale netværk op på barrikaderne.

- I oplægget fra kommunen hedder det, at der kan opnås synergi-effekt ved at flytte biblioteket over på Ganløse Skole. Der er ikke så langt derover, men det er ikke det, der betyder noget. Det afgørende er bibliotekets og bygningens betydning - og så frygten for at Ganløse kunne blive en slags udkants-Egedal, siger Anne Hjælmsø.

Ganløse Biblioteks fremtid har været på dagsordenen flere gange gennem årene. Tilbage i 2003 var Anne Hjælmsø med til at arrangere en daglang demonstrations-fest, der bl.a. havde oplæsning af den kendte digter Benny Andersen på programmet. Siden blev en del af pladsen på det lille bibliotek overladt til lokalhistorisk arkiv, men der faldt ro på, da biblioteket i 2009 - som det første på Sjælland, fortæller Anne Hjælmsø - blev gjort til åbent bibliotek. Altså bibliotek uden personale og med adgang på sygesikringskortet.