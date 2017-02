Betjente lå på lur - Rema-røver anholdt

- De to betjente råber ham an og siger, at han skal lægge sig på maven. Det gør han, men da den ene betjent går hen mod ham, rejser han sig op. Igen råber betjentene, at han skal lægge sig og smide kniven, men i stedet løber han fra stedet, og betjentene afgiver to varselsskud, forklarer specialkonsulenten.

- Betjentene løber ham op, og han bliver anholdt og taget med på stationen. Under nattens afhøring erkender han at have haft til hensigt at begå røveri mod Rema1000 i Veksø samt at stå bag røveriet og forsøg på røveri mod Rema1000 i Ølstykke. Røveriet i Frederikssund vil han ikke umiddelbart forholde sig til. Han forklarer dog, at han skal »aflevere« penge til nogle personer, siger Henrik Duus, som oplyser, at kniven, som drengen smed fra sig, er en cirka 20 centimer lang køkkenkniv.