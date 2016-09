Bekymring for skolerne

Skolebestyrelserne på de fire distriktsskoler i Egedal Kommune er stærkt bekymrede for folkeskolernes fremtid efter, at byrådet har indførts udgifts- og ansættelsesstop og netop er gået i gang med budgetforhandlingerne, der lægger op til yderligere besparelser på skolerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De fik ondt i maven af at læse forvaltningens forslag til besparelser for 15 millioner på skoler og dagtilbud, der blandt andet går ud på at skære normeringerne på SFO'er og klubber, og bryde klasser op for at lave nye og større klasser på distriktsskolerne.