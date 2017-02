Retten i Hillerød dømte tirsdag to bulgarske mænd for henholdsvis voldtægt og medvirken til voldtægt. Foto: Allan Nørregaard

Begge blev dømt i voldtægtssag

Egedal - 01. marts 2017 kl. 05:03 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 31-årig mand blev tirsdag idømt to år og seks måneders fængsel for at have voldtaget en 20-årig kvinde på bagsædet af en bil i Ølstykke ved 1-tiden natten til den 25. september 2016.

Hans jævnaldrende kammerat, der førte bilen, mens voldtægten fandt sted, blev idømt ni måneders fængsel for at have medvirket til voldtægten, oplyser anklager Birgitte Mersing til Frederiksborg Amts Avis.

Hun fik også medhold i, at de to mænd, som begge er bulgarske statsborgere, skal udvises efter afsoning af dommen. Voldtægtsmanden blev således udvist med indrejseforbud for bestandig, mens chaufføren blev udvist med indrejseforbud i seks år.

Desuden blev voldtægtsmanden dømt til at betale 40.000 kroner i erstatning til kvinden, mens chaufføren skal betale 20.000.

Begge udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen, og mens den voldtægtsdømte blev sendt til fortsat afsoning, blev chaufføren løsladt med henblik på senere afsoning, oplyser Bigtitte Mersing.