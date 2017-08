Tyven forsøgte at brække to badeværelsesvinduer op med, hvad der ligner et koben.

Badeværelsesvinduer vandt over koben

Mellem torsdag den 10. august klokken 08.00 og torsdag den 17. august klokken 16.00 forsøgte tyven at brække to badeværelsesvinduer op med, hvad der ligner et koben. Men det er formentlig ikke lykkedes, for man kan ikke se, at der har været nogen inde på stedet, og der er ikke stjålet noget.