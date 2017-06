Se billedserie Forældre og børn fra Egedal Autismeforening var mødt talstærkt op til byrådsmødet, hvor besparelsen på dagbehandlingspladser til børn med skolevægring var på dagsordenen. Formanden Søren Hytholm Jensen ses længst til venstre. Foto: Annemette Jensen

Autismeforening mod besparelser

Egedal - 02. juni 2017 kl. 05:33 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Op til byrådsmødet onsdag aften samledes forældre og børn fra Egedal Autismeforening med skilte, der signalerede modstand mod besparelser. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det gør vi fordi, Egedal Kommune vil spare fem dagbehandlingspladser til børn med skolevægring for at spare to en halv million kroner, fortalte formanden Søren Hytholm Jensen fra foreningen, der ikke synes, det er en god ide.

- De gør det under hensyn til, at de vil udvide en tidlig indsats, men de pladser de vil spare væk er jo børn, der allerede har skolevægring, og de er forbi en tidlig indsats. De har brug for akut hjælp, sagde Søren Hytholm Jensen.

I byrådet var der enighed om ikke at spare to millioner på plejecentrene. Til gengæld gav besparelsen på 2,5 millioner på fem dagbehandlingspladser til børn med skolevægring anledning debat. Blandt andet fordi byrådet kort før mødet havde fået et notat med en nærmere beskrivelse af forvaltningens bud på tiltag, der gør det muligt at nå besparelsen.

Derfor foreslog formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) at drøfte notatet på et fællesudvalgsmøde tirsdag den 6. juni, som hun omgående inviterede hele byrådet med til, og det forslag fik opbakning fra flere sider.

Til sidst blev forslaget om at vedtage budgetopfølgningen og de kompenserende besparelser med undtagelse af dem på plejepersonalet godkendt med 17 stemmer mod fire (SF, R og Flemming Schandorff).

I beslutningen ligger også, at notatet om dagbehandlingstilbuddet skal drøftes på fællesmødet 6. juni.