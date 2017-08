Kirsten Hansen, Karen Munck og Connie Øer er frivillige i vågetjenesten under Egedal Røde Kors, og her er de fotograferet foran Røde Kors Butikken i Stenløse, der også er vågetjenestens base. Foto: Annemette Jensen

At våge hos døende er et kald

Egedal - 15. august 2017

Nærvær, empati og omsorg. Det er nøgleordene for Kirsten Hansen og Connie Øer, når de tager ud som vågekoner for den nye vågetjeneste under Egedal Røde Kors. De to vågere fra Ølstykke lægger vægt på ydmyghed og respekt, når de bliver sendt ud for at våge hos en døende i dennes hjem.

- Når vi bliver født, er der en masse mennesker, og det er vigtigt, at der også er nogen, når man skal herfra, siger Connie, der ser det som en glæde at hjælpe.

- At få lov til at være med til at løfte dem over. Det er en meget stor glæde at få lov til, siger Connie, og Kirsten føler også, at det er et kald.

- Det er et kald fra hjertet. Jeg har altid arbejdet med mennesker, og passede de første børn, da jeg var ni, men det at have med døende at gøre, bliver mere fremtiden, siger Kirsten.

Så da hun så en annonce for det, meldte hun sig til Vågetjenesten.

Den startede den 2. februar i år med Karen Munck fra Smørum og Frederique Foldager fra Ølstykke som aktivitetsledere.

- Ideen opstod, da vi fik ny bestyrelse i maj 2016. Fordi jeg er tidligere sygeplejerske kunne jeg godt tænke mig at være med i sådan noget, fortæller Karen Munck. Efter et par rekrutteringsmøder i august og november var vågetjenesten en realitet, og der er brug for den.

- Lige nu er vi syv aktive og én på orlov, og vi vil rigtigt gerne være flere, for vi har problemer med at klare efterspørgslen, siger Karen.

