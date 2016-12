Karsten Søndergaard (V) har altid vidst, at han ville gribe chancen for at blive borgmester, hvis den kom.

Altid klar til borgmesterposten

- Jeg har altid tænkt, at hvis muligheden var der, så ville jeg gribe den, og at hvis det nogensinde kunne lade sig gøre, så ville det være spændende. Derfra til at tro på, at det kunne lade sig gøre, er der langt, men jeg har altid syntes, det kunne være enormt spændende at stå i spidsen for en kommune, siger Karsten Søndergaard til Frederiksborg Amts Avis.