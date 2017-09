Alternativet tvivler på, at der er besparelsespotentiale på 46 millioner på skolerne. Foto: Annemette Jensen

Alternativet tvivler på skolerapport

Egedal - 12. september 2017

Alternativet i Egedal mener, at kommunens skolesystem er i alvorlig krise. Det skriver partiet i et høringssvar til Egedal Kommunes budget, der er formuleret som et åbent brev til byrådet.

»Som udgangspunkt foreslår byrådet en årlig besparelse på 12,3 millioner kroner. En konsulentrapport fra KORA, som Egedal Kommune har betalt 244.000 kroner for, kommer frem til, at der er et potentiale i skolebudgettet for besparelser på 46 millioner kroner, men vi møder ingen forældre, der er blevet overbevist om, at det er vejen til en god skole.«, skriver Alternativet.

Partiet har gennemført en analyse, der ikke kun ser på omkostninger pr. elev, men også på en række kvalitetsparametre i KORA's sammenligningsgruppe.

»Denne analyse viser, at vi bliver sammenlignet med ni meget forskellige kommuner, og vi mener, at analysen rejser begrundet tvivl om, hvorvidt det er seriøst at konkludere, at der er et besparelsespotentiale på 46 millioner kroner ud fra et samlet gennemsnit af omkostningsniveauet i ni så forskellige kommuner.«, skriver Alternativet.