Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 92-årig snydt af tricktyv med blomster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

92-årig snydt af tricktyv med blomster

Egedal - 23. maj 2017 kl. 10:23 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 92-årig kvinde med rollator blev mandag ved 13-tiden udsat for et tricktyveri på Flodvej i Smørumnedre af en sydlandsk udseende mand, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kvinden havde været i Fakta i Smørum Centret for at handle, og der havde hun betalt med sit dankort. Herefter gik hun langs Flodvej med sin rollator, hvor hun opbevarede sin pung i et rum, og ud for Boesagerskolen blev hun kontaktet af en mand, der ville give hende en blomst.

- Den tager hun imod og taler med manden i et minuts tid, fortæller politikommissær Marianne Mårtensson, Nordsjællands Politi.

Ved 18-tiden skulle kvinden bruge sin pung og opdagede, at den var væk. Et opkald til banken viste, at der var blevet hævet 16.300 kroner.

- Det er den klassiske. Vi vil gerne bede de ældre om at passe på - og også de andre borgere om at hjælpe deres medborgere. Hvis man selv står i kø i supermarkedet og ser mistænkelig adfærd overfor ældre, må man gerne spørge: »Hvad laver du?«. Borgerne er vores bedste øjne derude, fastslår Marianne Mårtensson, der ikke vil udelukke, at der har været flere gerningsmænd om tricktyveriet, idet kvinden ikke havde set manden med blomsten i Fakta-butikken.

Manden beskrives som 40-50 år, sydeuropæisk af udseende, brun i huden med kort sort hår og en smule overskæg. Han talte engelsk og medbragte en kurv med potteplanter.