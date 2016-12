Beboerne i de nye boliger på grunden, hvor Ølstykke lå, får adresse på Rådhusvænget. Foto: Annemette Jensen

88 boliger får adresse på Rådhusvænget

Egedal - 25. december 2016 kl. 05:49 Af Annemette Ross Jensen

De 88 lejeboliger på grunden, hvor Ølstykke Rådhus lå, får adresse på Rådhusvænget. Det nåede Egedal Byråd onsdag aften til enighed om efter, at sagen i november blev sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget på grund af utilfredshed med det foreslåede navn Hyldeland Park.

På udvalgsmødet stemte tre (V, SF og DF) for at kalde den nye bebyggelse Abildgårdspark med adresse til, at den sidste ejer af Udlejregård Emil Sylvest havde æbleplantage syd for området, der oprindeligt hørte til Udlejregård.

To (S og LA) stemte for, at kalde bebyggelsen Rådhusvænget.

- Flertallet synes ikke, det er så godt med så mange navne med rådhus, sagde næstformand Peter Hemmingsen (DF), og pegede på, at administrationen også har advaret mod flere vejnavne med rådhus for ikke at skabe forvirring for alarmberedskab.

Men i byrådet tegnede der sig et flertal for Rådhusvænget, og Marianne Røgen mente også, at hun havde fingeren på pulsen.

- Jeg har talt med mange borgere, og jeg kan sige, at os, der stemmer for Rådhusvænget kan godt gå hjem med god samvittighed, sagde hun, og så stemte hele byrådet for det.