60.000 kroner får skøjterne til at rulle

Med en bevilling på 60.000 kroner til Smørum Rulleskøjteklub har Nordea Fonden gjort sit til at få både penge og skøjter til at rulle. Pengene, der onsdag blev overrakt af filialdirektør Mikkel Eg Styrmer Bjerrum fra Nordea Ballerup, skal nemlig bruges til indkøb af rulleskøjter og rulleskøjtedele, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Indkøb af manglende skøjter og vedligehold af de skøjter, klubben allerede har, vil gøre det muligt, at alle nye løbere kan glæde sig til at komme til at rulle på holdene, og det vil forbedre løbernes oplevelse af at løbe på kunstrulleskøjter. De bedre betingelser vil gøre det nemmere at fastholde de løbere, som starter i klubben.«, skriver den.