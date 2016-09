60 klasser med i Alle Børn Cykler

ABC har til formål at få flere børn til at cykle til og fra skole og i det hele taget. I de to uger, kampagnen varer, skal eleverne ganske enkelt cykle til skole eller i fritiden så mange dage som muligt. På den måde samler klassen point, og efter kampagnen trækkes der lod om sjove præmier.

- Jeg er glad for, at så mange klasser i Egedal deltager i cykel-kampagnen. Det er en oplagt mulighed for at få mere bevægelse ind i hverdagen, siger Egon Agerlin, der håber, at børnene bliver ved med at cykle i skole efter de to ugers kampagne.