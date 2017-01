Foto: Hans Jørgen Johansen

60-årig dømt for at sælge stjålne computere

Egedal - 04. januar 2017 kl. 05:28 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 60-årig mand fra Smørum blev tirsdag idømt otte måneders betinget fængsel for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han blev dømt for at have videresolgt ikke under 83 stjålne computere for et samlet beløb på ikke under 600.000 kroner, selv om han vidste eller bestemt måtte formode, at computerne stammede fra kriminalitet, som der stod i anklageskriftet.

Videresalget af de stjålne computere foregik fra midt i september 2012 til maj 2014, hvor den 60-årige købte og videresolgte ikke under 28 styk HP Folio computere og ikke under 55 HP Elitebook computere.

Den 60-årige erkendte i retten, at han havde købt 28 HP Folio computere og 30 HP Elitebook computere og videresolgt dem, men han nægtede, at der var tale om hæleri. Ifølge den 60-årige selv vidste han ikke, at den mand, han købte computerne af, havde stjålet dem fra sin daværende arbejdsplads A.P. Møller Mærsks lager af firmacomputere.

I november 2014 blev tyven idømt et års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste for at have stjålet 123 computere fra sin daværende arbejdsplads, og efter anklagerens opfattelse, så havde den 60-årige holdt sig i »bevidst uvidenhed« om, hvor computerne stammede fra.

- Han har købt over 80 computere med relativt jævne mellemrum, og det er utroværdigt, at man ikke har tænkt over det, når de bliver leveret ude emballage og kvittering, påpegede anklageren. Han påstod et års fængsel til hæleren såvel som til stjæleren, mens forsvareren påstod frifindelse og subsidiært en langt mildere straf.

At den 60-årige slap med otte måneder i stedet for et år, begrundede dommeren med, at tyven var dømt for at stjæle flere computere, end den 60-årige blev dømt for at have solgt, og at den 60-årige undgik samfundstjeneste begrundede hun med, at anklagemyndigheden havde haft sagen liggende fra november 2014 til august 2016, før der blev udfærdiget anklageskrift.

Den 60-årige modtog dommen.