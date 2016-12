Nordsjællands Politi leder efter gerningsmændene til to overfald på en 58-årig mand i Ganløse natten til tirsdag. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

58-årig overfaldet to gange samme nat

Egedal - 27. december 2016 kl. 10:11 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 58-årig mand er indlagt på hospitalet med trykkede ribben og punkteret lunge efter to overfald i sit hjem natten til tirsdag i Ganløse af de samme gerningsmænd, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Manden alarmerede Nordsjælland Politi første gang klokken 23.05. Ifølge politikommissær Henrik Sejer fortalte han, at det bankede på døren i hans hjem på Farumvej, og da han åbnede, stod der to maskerede mænd, som overfaldt ham med slag i ansigtet.

- Han havde tydelige skader efter slag med knytnæver, siger Henrik Sejer, som beretter, at mændene satte ild til en gulvmåtte, inden de forlod huset.

Manden blev behandlet på skadestuen, og politiet opfordrede ham til at finde et andet sted at overnatte.

- Men det afviste han. Han ville blive hjemme, fortæller politikommissæren.

Det viste sig ikke at være en god beslutning, for mændene vendte tilbage nogle timer senere. Klokken 03.05 slog manden atter alarm efter at have haft besøg af overfaldsmændene, der bankede en havebænk ned i hovedet på ham, så der gik hul.

- Vi leder efter gerningsmændene, og vi leder også efter en forklaring på, hvad der skete, og hvad der ligger bag, siger Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi.

De to gerningsmænd beskrives som: A: Dansk, 35-40 år, cirka to meter høj, muskuløs af bygning, iført mørk jakke og havde en hætte over hovedet. B: Dansk, 20-30 år, 175-180 centimeter høj og almindelig af bygning.