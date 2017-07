4000 gæster til ny musikfestival

- Det er gået over al forventning. Det er fuldstændig fantastisk. Vi havde regnet med 3-500 mennesker, og så kom der nok 4000. Men der var ikke et konstant tryk hele tiden. Jeg tror, vi peakede med 1500 på én gang, fortæller Danni Elmo, som er initiativtager til Ølejren Musikfestival sammen med Julie Avaldorff og Mads Engelhardt, og som bor på Emil Sylvests tidligere ejendom, der lørdag blev åbnet for offentligheden med omkring 70 frivillige til at stå for alt det praktiske.