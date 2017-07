21-årig anmelder kvælertag ved Fakta

En 21-årig mand fra Veksø har politianmeldt en 54-årig mand for at have taget kvælertag og trykket ham op mod en væg ved flaskeautomaten foran Fakta på Ørnebjergvej i Ølstykke, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det faldt den 54-årige mand fra Frederikssund for brystet, og han påtalte det overfor de unge med det resultat, at de kom op at skændes. På et tidspunkt tog den 54-årige i kravetøjet på den 21-årige og trykkede ham op imod en væg, og den unge mand har siden anmeldt til politiet, at der blev taget kvælertag på ham, fortæller Henrik Laugesen, som beretter, at den 21-årige ikke har lidt overlast.