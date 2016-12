18-årig på intense studier i Armenien

Af Annemette Ross Jensen

18-årige Jeppe Strands fra Ølstykke har fået sit at se til som studerende på United World College, UWC, i Armenien. Den 21. august i år rejste han til Armenien for at studere i to år på den internationale skole i den armenske by Dillijan, og hjemme på juleferie efter bare fire måneder i det fjerne land, ved han næsten ikke, hvor han skal ende eller begynde med at fortælle om sine oplevelser.