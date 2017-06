Borgerne henviser blandt andet til dette udklip fra Byplan 6 fra 1960, hvorpå de har tegnet kommunens nye ændringsplaner. Foto: Ombrydning Hørsholm 1

Er lokalplan og fredning ren proforma?

07. juni 2017

Debat

Rudersdal: Det er helt tydeligt at politikerne og administrationen i Rudersdal Kommune har to væsentlige retningslinjer, når de arbejder med byudvikling.

Den første er at fredede arealer forbliver fredet, og den anden er at borgerne skal kunne stole på det, der står i lokalplanerne.

Borgmester Jens Ive (V) gentog dette i Frederiksborg Amts Avis den 24. maj. Ligeledes var Court Møller (R) og Kristine Thrane (S) meget tydelige og vokale omkring de to retningslinjer ved et borgermøde på de Røde Baner på Skovlyskolen den 29. maj. Faktisk var de to politikere enige om ikke at ville lægge stemmer til at ophæve en fredning.

Når man så kigger på de planer kommunen har om et plejehjem på de Røde Baner ved Skovlyskolen, så er det bemærkelsesværdigt at planen er, at udrydde et fredet areal fordi en vej skal føres herigennem. Man påtænker også at inkludere et område, der er udlagt til villabebyggelse. Det er direkte i strid med hvad Borgmesteren påstod den 24. maj om at jorden var udlagt til offentlige formål.

Borgmesteren udtalte at området i årtier har været udlagt til formålet. Det rigtige er, at man vil lægge en vej i et fredet areal, og at en del af området er udlagt til villabebyggelse. Det har stået i lokalplanen (Byplan 6) siden 1960. Borgmesteren mener i den forbindelse ikke at kommunen kommer som en tyv om natten når nu formålet har været kendt i årtier, men det er vist åbent for fortolkning. Kun en del af området er udlagt til offentlige formål og resten vil kommunen vist stjæle om natten.

Nu bliver det interessant at se om politikerne og administrationen på rådhuset i Rudersdal overholder de retningslinjer de påberåber sig at arbejde efter, eller om de skal i gang med gradbøjninger og juridiske spidsfindigheder.

Kan borgerne stole på, hvad der i årtier har stået i lokalplanerne, og som man køber bolig efter, eller er lokalplaner bare proforma?

Jimmi Schøndorff

Bøgholmen 33

Holte