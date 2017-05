Venstre i tidlig valgkamp

Venstre er sandelig begyndt valgkampen et halvt år før afholdelse af kommunevalget 2017. Lars Kimer Mortensen, der er kommunalbestyrelseskandidat, oplever øjensynlig, at alt står sløjt til i Lejre Kommune, og dette udtrykkes i indlægget ”Tid til forandring i Lejre”, der blev bragt i Midtsjællands Folkeblad 9. maj 2017. LKM vil blandt andet have motivation og glæde tilbage i kommunens skoler. Dermed postuleres, at elever og lærere på skolerne ikke er motiverede til deres arbejde, og at arbejdsglæde ikke er til stede. Hvis LKM virkelig mener, det forholder sig sådan, havde det været rimeligt at fremføre eksempler, men det sker ikke.

Ældre medborgere skal behandles ordentligt, skriver LKM. Enhver er selvfølgelig enig heri, men i indlægget gives ikke konkrete eksempler på dårlig behandling af ældre mennesker i Lejre Kommune.

Naturligvis skal virksomhederne i vor kommune have gode arbejds- og vækstbetingelser, men også her sandsynliggør LKM ikke, at virksomhederne i Lejre skulle have det svært. Indenfor området grøn udvikling sker der i øvrigt meget, så derfor burde Lars Kimer Mortensen netop være glad for, at det er tilfældet, men den sektor ønsker han angiveligt nedprioriteret, hvad der er temmelig ulogisk.

Endelig ønskes kommuneskatteprocenten mindsket. Hertil er at bemærke, at hvis der virkelig skal satses på bedre forhold for blandt andet undervisning og ældrepleje, må man være villig til i fællesskabets interesse at betale herfor. Borgernes penge skal selvfølgelig ikke bruges unødigt, men det er ikke i sig selv et mål for en kommune at have en lav skatteprocent. Det vigtigste er at sikre gode vilkår for alle.

Louis Hansen

Omøvej 7

Kirke Såby

Kommunalbestyrelses- og regionsrådskandidat for SF

Lejre