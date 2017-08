Vedrørende infrastruktur i Lejre Kommune

Først og fremmest skal vejnettet i Lejre være så godt vedligeholdt, at det er i forsvarlig stand for alle trafikanter

I de senere år er flere cykelstier etableret, og disses antal bør forøges. Herved forbedres trafiksikkerheden.

Den kollektive transport har høj prioritet for SF. Ideelt set bør alle kunne gøre brug af den, men i Lejre Kommune har vi nogle store udfordringer. 27.000 borgere bor i landdistrikter og i ikke mindre end 49 landsbyer, hvilket indebærer mange kilometer veje. Uanset dette forhold er der blandt andet behov for effektiv skolebuskørsel og transport af elever til gymnasier samt tværgående transport i kommunen og en smidig telebusordning.

I dag er Lejre en af de danske kommuner med flest antal buskilometer pr. borger. Vi har telebus, en billig flextrafikordning og lokal taxaservice. Men det kan og skal blive endnu bedre. Måske kan vi i fællesskab skabe nogle smidigere løsninger. Der bør iværksættes en brugerundersøgelse, i hvilken der spørges om, hvad der i øjeblikket opleves som tilfredsstillende busbetjening, og om hvordan der eventuelt kan foretages forbedringer, der er økonomisk bæredygtige.

Infrastruktur har stor indflydelse på miljøet, hvilket er en væsentlig grund til, at SF ønsker at styrke den kollektive trafik. Vi ønsker, at vore busser kører så miljørigtigt som muligt. Busserne kunne fremover køre på biogas, brint og/eller el,og hvor det er hensigtsmæssigt, kan mindre busser indsættes.

For at nedsætte CO2-belastningen skal vi gøre det nemt for borgerne at etablere samkørsel med flere pendlerparkeringspladser. For at stimulere øget brug af cykler skal der være gode cykelparkeringsmuligheder ved Lejre og Hvalsø stationer og større busknudepunkter.

En langtidsplan til fremme af trafiksikkerheden i kommunen bør udarbejdes. Skilte, hvor der angives maksimal størrelse for lastbilers tilladte totallængde gennem mindre byer, er det vigtigt at få opsat. Endvidere bør den store og tunge trafik via omfartsveje ledes uden om de større bebyggelser. Det er ikke billigt, men eksempelvis bliver det nødvendigt i Hvalsø, hvis hovedgade ikke er gearet til fremtidens megalastbiler. Det er de små veje mellem landsbyerne heller ikke.

Louis Hansen

Kommunalbestyrelses- og regionsrådskandidat for SF. Tidligere regionsrådsmedlem

Lejre kommune

Birger Prahl

Kommunalbestyrelseskandidat for SF. Medlem af Kommunalbestyrelsen. Medlem af udvalget for Teknik og Miljø

Lejre kommune