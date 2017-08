Tryghed og nærhed skal tilbage til Holbæk Kommunes institutioner og skoler?

Alle har forhåbentlig det store ønske, at alle børn får den bedst mulige udvikling med masser af læring og trivsel. Det gælder for de, der går i det kommunale, såvel som de, der går på i det private.

For et år siden gennemførtes den anden, store strukturforandring i løbet af 6 år i daginstitutioner og skoler i Holbæk Kommune - 8 områder blev til 4. Mange børn har måttet skifte klasse og skole, fordi der var ikke elever nok til, at klassen kunne fortsætte i den lokale skoleafdeling. Andre skifter til det private, fordi de og deres forældre ønsker andre tilbud.

Radikale Venstre stemte imod ændringerne, fordi vi mente, at trygheden og nærheden ville forsvinde i det daglige pædagogiske arbejde. Måske ville der blive manglende gennemsigtighed for forældrebestyrelserne fx omkring økonomi og tæt kontakt til ledelsen.

Spørgsmålet, som jeg stiller som byrådsmedlem for Radikale Venstre, er om ikke disse strukturforandringer har medført mere skade end glæde? Hvor er nærheden og den tætte kontakt blevet af? Hvorfor er det, at forældrebestyrelserne ikke kan gennemskue de økonomiske rammer for de enkelte afdelinger, som de repræsenterer i ét af de fire områder?

Og ganske rigtigt. I mødet med forældre og på de sociale medier er oplevelsen i dag, specielt blandt en del forældre og bestyrelser, at de mærker, deres børn er utrygge, der er færre og flere nye voksne til antallet af børnegrupper. Samtidig mener flere, der er for få midler afsat til rengøring og til arbejdet med den pædagogiske udvikling og læring. Flere daglige ledere og en enkelt områdeleder har søgt nye udfordringer uden for kommunen, så den tætte kontakt til ledelsen er måske væk?

Tilgangen til de private institutioner og skoler vokser. Dette betyder, at kommunen må øge de økonomiske rammer hertil, da det er lovbetinget. Konsekvenserne er, at når forældre vælger et privat tilbud, falder tilskuddet til den offentlige institution eller skole. På kort tid påvirkes antallet af børnegrupper, ansatte og det pædagogiske arbejde. Dette er uheldigt for trivslen, trygheden og den pædagogiske læring.

Radikale Venstre ønsker en fast normering pr børnegruppe og en læreraftale, som sikrer den pædagogiske udvikling, så vi fremadrettet sikrer de bedste vilkår og trivsel for børnene i skoler og institutioner.

Efter min mening kan det ikke ske hurtigt nok. Strukturforandringen i august 2016 fra 8 områder til 4 er mere ødelæggende end gavnlig. Den nuværende skolestruktur bør evalueres i løbet af efteråret 2017, for at det nye, kommende byråd i foråret 2018 forhåbentlig beslutter en forandring til det bedre.

Set med Radikale Venstres øjne bør det ændres til en langt decentral struktur med en leder pr. enhed og selvstændige forældrebestyrelser. Matrikelområderne skal afskaffes for at genfinde tryghed, nærvær og trivsel i de selvstændige institutioner og skoler.

Solvej Pedersen

Radikal Venstre byrådspolitiker

Holbæk kommune