Svar til Irene Petersen

Kære Irene!

Jeg kan kun give dig fuldstændig ret i, hvad du skriver i dagspressen.

En beslutning om, at en del af sponsor indtægterne ved skiltning i hallerne skal gå i kommunekassen, som blev vedtaget i den forrige kommunal bestyrelse er helt hen i vejret.

Jeg mener også det er dræbene for frivillige, at finde sponsorere og der efter skal aflevere en del af pengene til kommunen.

Jeg HAR arbejdet for, at alle sponsor indtægter tilfalder foreningerne og det vil jeg blive ved med.

Da brugerrådene i hallerne, har repræsentanter fra alle brugerne, er det nærliggende, det er dem der administrer indtægten og opkræver sponsoraterne.

Det er jo også dem der har kontakten til sponsoren.

Pengene som hallerne mister ved denne procedure, må vi finde i budgettet, da de også er meget hårdt presset.

Der er fuldopbakning i Venstres gruppe, til at finde pengene i budgettet til at dække de driftsomkostninger, som lige dækkes af de private sponsorater.

Endvidere er det også dybt beklageligt, at der er rod i opkrævningen - 4 år efter ændringen er truffet.

Søren Bo Hansen

Venstre

Næstformand i Kultur og Fritidsudvalget - Lejre kommune