Svar til Inger Dahl Krabbe

Efter endnu en grundig gennemlæsning af punkt 11 på kommunalbestyrelsens dagsorden d. 28.11.2016, inklusiv tilhørende bilag, samt gennemlæsning af punkt 11 på Teknik & Miljø-dagsordenen fra d. 10.1.2017 om forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9; så er det stadig min holdning, at en adgangsvej gennem Den grønne Kile, med tilhørende belyst separat sti, er den bedste løsning.

Jeg har været ude at kigge på området, jeg har kørt på vejene; og det, sammenholdt med alt hvad jeg har læst, har bekræftet mig i at jeg har stemt rigtigt.

Jeg er helt enig med Inger Dahl Krabbe i, at det er vigtigt, at man kan stole på, at man grundlæggende er enig med den kandidat man har stemt på ved kommunevalget. Jeg mener også at det er utrolig vigtigt, at man kan stole på, at kommunalbestyrelsesmedlemmer sætter sig grundigt ind i en sag og at man stemmer efter sin overbevisning. Og det har jeg gjort.

Asta Rasmussen

Medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre for Radikale Venstre