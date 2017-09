Svar på Poul Reynolds læserbrev 8/9-2017

skriver et læserbrev i avisen, idet jeg ikke er på Facebook og har derfor ikke mulighed for at deltage i din debat der.

Jeg vil gerne pointere at min indsigelse, til Høringssvaret, udelukkende går på selve byggeriet på Elverbakken.

Hvorfor skriver man lav boligbebyggelse i lokalplanen når ½-delen af boligerne alligevel bliver i 2 plan, tæt bebyggede og i ubehandlet træ. Når træet forbliver ubehandlet, bliver det gråt og trist og så er der tilmed grå ståltage.

I Dagbladet den 18/8-17 står der, at Boligselskabet Sjælland bygger træhuse for en ½ milliard og vil de kommende år bygge 1400 nye boliger på Sjælland.

Der er ligeledes et stort foto af byggeriet, træfacader i diverse grå nuancer og grå ståltage, ligesom det der er vist i lokalplanen for Elverbakken.

Det undrer mig meget at Hvalsø Boligselskab overhovedet kan finde på, at placerer sådan et byggeri på Elverbakken, uden respekt for omgivelserne og uden tanke for kommende byggeplaner på Hyllegården.

Du skriver at Elverbakken har en bebyggelsesprocent på 26 og at Frikøbings er 30. Sidstnævnte er ikke korrekt.

Frikøbings er på 15 % og de har kun 22 boliger, hvor boligselskabet på sigt ønsker 69 boliger og et fælleshus.

Ja, jeg ser gerne at der er lys og luft omkring husene, for vi er en landkommune og placeringen af boligselskabets byggeri passer simpelthen ikke ind i det smukke landskab.

Med venlig hilsen

Karin Hegedys

Hvalsø