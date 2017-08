Send til din ven. X Artiklen: Svar på Christian Planks læserbrev ”Nærdemokrati i Lejre” Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svar på Christian Planks læserbrev ”Nærdemokrati i Lejre”

Jeg havde nær fået kaffen galt i halsen da jeg i Lejre Lokalavis uge 31 læste Christian Planks (SF) udtalelser om, at borgerinddragelse og nærdemokrati nærmest var en del af SF's dna. Er der noget der ikke passer, så er det dét.

Netop politikernes evne til ikke at lytte til borgerne, som trods alt er dem der bor i nærområdet, er kun skinmanøvrer.

Man laver fine høringer i forbindelse med større projekter, for det skal man jo, men politikere og embedsfolk hører kun sig selv og ellers får de ændret lokalplaner m.m., så politikerne alligevel får deres vilje.

Kunne ikke stole på SF Jeg husker tydeligt da SF i 2009 gik til valg på bl.a. at bevare de små skoler i Lejre kommune. SF blev valgt ind med et stort flertal, fordi befolkningen troede på dem, men man kunne ikke stole på SF.

Kort tid efter de havde fået borgmesterposten blev 3 skoler lukket og tro mig, det har de vidst på forhånd.

Når en skole med idræt og stort sammenhold forsvinder og sidenhen købmanden, så dør byen, for de er simpelthen omdrejningspunktet for at holde liv i en by. Det var en utrolig ulykkelig situation for rigtig mange mennesker i Kr. Sonnerup.

Skolen blev efterfølgende til en specialskole.

Sidenhen har vi haft andre høringer.

Borgere der fortsat er stærkt imod en asfalteret vej gennem Den Grønne Kile i Hvalsø, som dermed ødelægger afslutningen på Paradisbakkernes grønne område, dem ignorerer man også.

Paradisbakkerne er så rosende omtalt og illustreret i bogen ”Vores Sted”, men virkeligheden er en anden.

Politikerne ændrer bare lokalplanen et par gange, så de kan få deres vilje.

Udfasning af børneinstitutioner SF godkendte også udfasningen af 10 mindre børneinstitutioner i Lejre kommune til gengæld for 4 store integrerede institutioner.

I Hvalsø fik vi megainstitutionen ”Børnehuset den grønne kile”, med plads til 75 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn og 25 dagplejebørn.

Jeg har hentet barnebarn i Børnehuset den grønne kile flere gange, det føltes næsten som Hovedbanegården. Tænk, at skulle tilbringe så mange timer, 4-5 dage om ugen i den larm og uro for et lille barn.

Jeg hørte engang om en lille dreng man ikke lige kunne finde i en større institution, det viste sig han havde gemt sig i et skab for simpelthen at få fred og ro. Tankevækkende, synes jeg.

Jeg ved godt at mindre institutioner er dyrere, men nærheden, trygheden og roen finder man bedre sådan et sted, der ikke er for stort og alle kender hinanden.

Jeg er virkelig imponeret over pædagogerne, at de kan holde til det.

Gad vide hvor længe en politiker kunne?

Reklameindtægter fra hallerne I 2016 besluttede Lejre kommune, at alle reklameindtægter fra samtlige idrætshaller skulle tilgå kommunen.

Osted idræt- og gymnastikforenings indtægter kommer bl.a. fra reklameskilte fra sponsorer der støtter idrætten og som de selv har forvaltet i mange, mange år.

Pengene går til drift af foreningerne, tilskud til ungdomsmedlemmer der skal til stævner, uddannelse af trænere, ledere og instruktører.

Hvorfor skal det hele centraliseres i kommunens administration, hvor man måske er nødt til at ansætte en medarbejder bare for at holde styr på det, som foreningerne alligevel er bedst til, for de har fingeren på pulsen?

Hvorfor skal kommunen ødelægge motivationen og det lokale initiativ?

Friskole Ligeså de 2 erfarne og dybt engagerede lærere der gerne vil omdanne Allerslev gl. skole til en Friskole. Et rigtig godt initiativ man ikke kommer sovende til.

70 børn er allerede skrevet op og viser jo der er et behov.

Lærerne stod lige for at skulle ansøge Undervisningsministeriet her d. 15. august og forventede skolestart efter sommerferien 2018.

Hvordan kan politikerne først give indtryk af, at det er okay at oprette Friskolen og ikke melde andet ud, før nu, hvor politikerne vender på en tallerken og ønsker noget andet.

Det kan man simpelthen ikke være bekendt.

Du skriver… Christian - du skriver, at ”målsætningen for SF i Lejre er, at styrke det lokale fællesskab og medvirke til, at alle i de mindre landsbysamfund føler sig hørt og medinddraget”.

Jeg er godt klar over at SF ikke står alene i ovennævnte beslutninger, men I bakker op om det.

Jeg må tilstå, jeg har temmelig svært ved at finde både nærdemokratiet og borgerinddragelsen i Lejre Kommune. Med venlig hilsen

Karin Hegedys

Hvalsø