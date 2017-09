Send til din ven. X Artiklen: Sponsorpenge på vej tilbage til hallerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sponsorpenge på vej tilbage til hallerne

Debat Midtsjællands Folkeblad - 12. september 2017 kl. 10:18 Af Stina Lund

I Venstre er vi rigtig glade for udsigten til, at de penge, som sponsorer donorer til de lokale klubber og haller nu ser ud til at være på vej tilbage i langt større omfang end tilfældet er i dag.

Forslaget kommer som en konsekvens af den høring, der har været vedr. den såkaldte ”Lejremodel 2.0”, der beskriver hvordan samarbejdet mellem hallerne, brugerrådet og Lejre kommune skal være.

Forslag til forbedringer Udover det udtalte ønske om at få sponsorpengene tilbage til hallerne, er der følgende forslag til forbedringer, som Venstre klart bakker op om:

Forbedringer til den daglige drift, herunder forbedring af bookingsystemet - bedre information om systemets muligheder, oplæring i brug m.v.

Bedre samspil mellem skoler og foreninger bl.a. i forbindelse med timefordeling, hvilket er meget tiltrængt, da en lang række foreninger i dag har problemer med at finde træningssteder til bl.a. badminton i dagtimerne. Det glæder f.eks. foreningen ”Sjov Motion”

Endvidere skal der ske en udvidelse af samarbejdet mellem Brugerråd og administration om følgende emner:

Drøftelse af mulighed for fast kontaktperson fra driften til hver hal. Retningslinjer for nøgler, adgang osv.

Bedre samarbejde vedr. rengøring, fx hvilke dage der gøres rent osv.

Venstres bærende værdier Ovenstående forslag understøtter ønsket om nærhed i vores lokalsamfund, som er en af Venstres bærende værdier. Hvis ovenstående føres ud i livet er chancerne for, at der igen kommer ejerskab, aktivitet og ansvarlighed i vore haller, hjulpet godt på vej. Netop fordi de mange frivillige igen vil opleve, at de får mere indflydelse på driften af lige præcis deres hal. Det er efter Venstres mening den rigtige vej frem. Med venlig hilsen Line Holm Jacobsen, medlem af økonomiudvalget

Søren Bo Hansen, medlem af udvalget for kultur- og fritid Lejre