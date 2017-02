Skal der være en lokal halinspektør?

Kirsten Damm fra Ejby rejste for et par uger siden en debat om, hvem der skal lave hvad i vores idrætshaller og efterlyste i den sammenhæng en lokal ”halinspektør” – et ønske som jeg også ved, er meget udtalt i Kr. Hyllinge. I den forgangne debat i efteråret 2016 om organiseringen af teknisk personale i hele Lejre kommune foreslog Venstre faktisk, at der blev etableret 7 små teams med udgangspunkt i de byer, hvor der i dag ligger en skole og dermed også ofte en hal og en række daginstitutioner og nogle steder plejehjem, kulturhuse eller rådhuse.

Hvert team en koordinator

Hvert team skulle så have en koordinator, som refererede til den overordnede leder, men ellers tilrettelægger hvert team deres opgaver i deres eget område. Der skal selvfølgelig være en overordnet servicestandard for og en timefordelingsnøgle, således at en børnehave f.eks. udløser 5 timer om ugen eller hvad det nu er. Og man skal selvfølgelig også være forpligtet til at hjælpe hinanden på tværs af teams ved sygdom, ferie etc.

Vi tror på at det giver en markant større ansvarsfølelse for de bygninger, der ligger i hvert team. Vi tror det giver en bedre udnyttelse af ressourcerne og en større driftsmæssig og økonomisk ansvarlighed i opgaveløsningen – f.eks. mindre vejtid. Hertil kommer større medarbejdertilfredshed, fordi man har meget større indflydelse på sit daglige arbejde og ikke mindst større borgertilfredshed, fordi det øgede engagement og ansvarlighed smitter af på den oplevede opgaveløsning i hallen, på plejehjemmet eller på skolen. På den måde ville de frivillige også få en mindre kreds af kontaktpersoner at læse opgaverne sammen med.

Med venlig hilsen

Line Holm Jacobsen, Borgmesterkandidat (V)

Lejre