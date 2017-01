Skal Lejre by have et Idræts- og Fritidscenter?

Svaret herfra må være et stort Ja! Hvorfor så det? Der vil uden tvivl være mange indbyggere i Lejre Kommune, der vil stille det spørgsmål. Jeg kommer med nogle bud på ovennævnte påstand!

Området omkring Allerslev skole og Lejre hallen er som skabt til et eventuelt kommende Fritids - og Idrætscenter! En udbygning af Lejre hallen er både nødvendig og en mulighed til et sådant formål. Her skal der placeres aktivitetslokaler til Fitness, klublokaler, cafeteria, netcafè, skydebane, m. v, til glæde for os alle i Lejre kommune.

I forvejen findes der jo ikke de helt store antal fritidslokaler og muligheder i området. Den nuværende Lejre hal har stort set kun selve hallen til rådighed for sportsaktiviteter. Felix anvendes til private events. Det tidligere bibliotek ved den gamle skole anvendes af vores ældre indbyggere til IT-hygge, m.v. Bøgebakkens træningslokaler låner Allerslev Gymnastikforening, i samarbejde med De Danske Gymnastik -og Idrætsforeninger og kommunen til Senior Fitness. Denne aktivitet er virkelig godt besøgt af vore ældre. Det er meget usikkert i hvor lang tid, vi kan anvende disse lokaler. Nu er skytteforeningen måske på vej tilbage til tidligere lokaler ved Lageret, men hvor længe? Der er sikkert enkelte andre aktiviteter.

Vores indbyggere - ikke mindst de unge skolesøgende - har ikke rigtigt et fælles sted, hvor man mødes, og hvor der er muligheder for forskellige aktiviteter.

I forbindelse med de kommende udstykninger kommer der nye og flere indbyggere til området, og som har nogle forventninger til et aktivt nærområde. For mig er det vigtigt, at vi har et fælles sted, hvor alle generationer kan mødes og færdes. Mange af vore indbyggere tager til andre nærliggende storbyer, bl.a. Roskilde, hvor fitness dyrkes der, fordi vi her i området ikke har de store tilbud. Pengene bliver således lagt andre steder!

Vore unge skolesøgende har brug for et sted, hvor de kan udfolde sig - på forskellige positive måder. Risikoen for at falde for fristelser til noget negativt kan således minimeres. Det er jo ikke uvæsentligt. Den ældre generation har ligeledes et stort behov for at holde sig i gang. Ikke mindst af helbredsmæssige og sociale årsager.

Vores nærområde er pragtfuldt - i øvrigt som resten af Lejre kommune.

Jeg er vidende om, at Lejre Kommune har fået en konsulent rapport, udarbejdet af Syddansk Universitet. Indholdet af denne konsulentrapport er interessant læsning, set i relation til dette indlæg. I denne konsulent rapport er der også udfærdiget en skitse, hvordan Lejre hallens udseende eventuelt kunne komme se ud i forbindelse med en udbygning!

Vores nærområde har brug for et fælles sted for alle generationer!

Jeg har i mit indlæg ikke nævnt de økonomiske konsekvenser for kommunens indbyggere, men på lang sigt er pengene uden tvivl givet godt ud til et Fritids -og Aktivitetscenter!

Jeg er overbevist om, at vore foreninger vil være lykkelige for, at have klublokaler for medlemmerne.

Der er jo ikke så lang tid til kommende kommunevalg. Det kunne jo være rart at høre nuværende valgte politikere, men også eventuelt kommende politikere. Hvad synes I om ideen til et kommende Sports -og Idrætscenter ved Lejre Hallen? Hvordan kommer vi i gang?

Vi skal jo ikke blot mene, at det er en god ide! Der skal også være handling, såfremt vi mener det er en god ide!!

Jeg og min familie har boet i nævnte nærområde i 40 år, og har således et rigtigt godt kendskab til, hvad der rører sig blandt de lokale indbyggere! Opbakningen til et Idræts -og Fritidscenter er stort!

Erik Rye Andersen,

Pens. Vicepolitiinspektør

Dyssegårdsvej 17, Lejre